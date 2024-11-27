Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине военнообязанными являются мужчины с 25 до 60 лет. Только весной этого года мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.

При этом 15 октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко утверждал, что США давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он снизил мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время глава украинского государства выступил против таких призывов США.

К слову, еще на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине якобы больше нужна мобилизация солдат, чем новое оружие.

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