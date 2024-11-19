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В США заявили, что Украине мобилизация военных нужна больше, чем новое оружие

Вторник 19 ноября 2024 20:21
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В США заявили, что Украине мобилизация военных нужна больше, чем новое оружие Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина уже получила большое количество разного американского оружия, но все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя. Причина этому – проблемы с мобилизацией.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью PBS News.

В частности, у Салливана спросили, что могли бы раньше сделать США для скорейшей победы Украины. В ответ он напомнил, что Украина получила от США танки, а также одобрение на передачу истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot.

"Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что говорит о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как она действует на поле боя", - сказал он.

По его словам, самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами проходит через мобилизацию и человеческие ресурсы. В то же время он не считает, что если бы Украина получила разрешение на получение какой-либо из систем вооружений раньше, то это существенно повлияло бы на поле боя.

"Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Аналогично, заметили ли мы заметную разницу в использовании истребителей F-16? Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украине нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", – сказал Салливан.

Мобилизация в Украине

Ранее мы писали о том, что в Украине только этой весной снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, в Украине на войну могут призвать мужчин с 25 лет.

Кроме того, мы писали, что американские чиновники пытаются добиться от президента Украины Владимира Зеленского решения по мобилизации с 18 лет. Но он не поддается.

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