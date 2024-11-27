У США закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, - Reuters

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні військовозобов'язаними є чоловіки з 25 до 60 років. Лише навесні цього року мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

При цьому 15 жовтня радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко стверджував, що США тиснуть на президента України Володимира Зеленського, щоб він знизив мобілізаційний вік до 18 років.

Водночас глава української держави виступив проти таких закликів США.

До речі, ще минулого тижня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нібито більше потрібна мобілізація солдатів, ніж нова зброя.

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