США призвали союзников в Азии готовиться к противостоянию с Китаем

Выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, Гегсет подчеркнул, что США нуждаются в более сильных и более самостоятельных союзниках.

"Существует обоснованная тревога относительно исторического наращивания военной мощи Китая и расширения его военной деятельности в регионе и за его пределами", - заявил глава Пентагона.

По его словам, доминирование любого государства в Тихоокеанском регионе может нарушить существующий баланс сил.

"Ни одно государство, включая Китай, не может навязывать свою гегемонию и ставить под сомнение безопасность или процветание нашей страны и наших союзников", - подчеркнул он.

Вашингтон хочет видеть большие оборонные бюджеты

Хегсет заявил, что США ожидают от союзников и партнеров увеличения военных расходов до 3,5% ВВП.

По его словам, страны региона уже планируют инвестировать около 1,5 трлн долларов в развитие своих вооруженных сил.

В то же время министр подчеркнул, что целью Вашингтона является не эскалация, а обеспечение стабильности.

"То, чего они хотят, и то, что предоставляют Соединенные Штаты, - это дисциплинированная сила, непоколебимая решимость и лидерство, достаточно уверенное, чтобы говорить и действовать мягко, имея при этом мощное оружие", - пояснил глава американского оборонного ведомства.

В то же время Гегсет повторил позицию президента США Дональда Трампа о необходимости более справедливого распределения расходов на оборону среди союзников.

"Эпоха, когда Соединенные Штаты субсидировали оборону богатых стран, закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты", - заявил глава Пентагона.

Он добавил, что крепкий альянс невозможен без равномерного распределения ответственности.

"Мы не будем иметь крепкого альянса, если не все будут брать на себя ответственность. Никакого паразитирования", - подчеркнул Хегсет.

При этом он положительно оценил вклад Южной Кореи, Австралии, Филиппин, Сингапура, Малайзии, Таиланда и Японии в укрепление региональной безопасности.

Отношения между США и Китаем

Несмотря на жесткие оценки относительно военного усиления Китая, Хегсет отметил, что отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время улучшились.

По его словам, военные обеих стран чаще поддерживают прямые контакты, что помогает избегать опасной эскалации.

Представитель китайской делегации, старший научный сотрудник Университета Цинхуа и полковник в отставке Чжоу Бо охарактеризовал отношения между США и Китаем как "сложные".

Однако он отметил, что в этом году Хегсет выбрал "гораздо лучший тон", чем в прошлом, связав это изменение с визитом Трампа в Китай.

"Обе стороны имеют открытые каналы коммуникации, ситуация не такая преувеличенная, как ее изображает внешний мир", - добавил Чжоу.