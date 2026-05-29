Китай строит гигантский военный комплекс для ядерного удара, - Reuters

Китай разворачивает гигантский военный комплекс в отдаленной пустыне на северо-западе. Объект строят для защиты ядерного арсенала от потенциальной атаки США, а также обеспечения возможности для ответного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Пекин создает разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи. Вся инфраструктура расположена рядом с изолированными ядерными шахтами Хами, где хранятся китайские ракеты самой большой дальности.

На северо-западе страны уже построено более 80 стартовых площадок и три большие восьмиугольные сооружения. По данным экспертов по безопасности, эти объекты могут использоваться для:

размещения флота мобильных ракетных установок;

развертывания зенитных батарей, количество которых растет;

радиоэлектронной борьбы (РЭБ), спутниковой связи и управления операциями.

"Мы видим, что эта инфраструктура строится в грандиозных масштабах, охватывая тысячи квадратных километров пустыни за пределами шахтных полей", - отметил научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Александр Нейл.

Таинственные "восьмиугольники" и военная техника

Новая инфраструктура сосредоточена преимущественно вокруг двух восьмиугольных сооружений в восточном Синьцзяне, возведенных за последние шесть лет. Они расположены в 140 и 230 километрах от ядерных шахт.

Фото: восьмиугольные сооружения в Китае (reuters.com)

Из космоса видно, что объекты содержат жилые помещения для персонала, большую военную технику и пусковые установки. Все это окружено бронированными бункерами и укрепленными складами оружия. Комплексы соединены с шахтами Хами железнодорожными станциями и аэродромами. Кроме того, к площадкам подведены грунтовые дороги и трубопроводы.

В апреле вокруг северного комплекса проводились военные учения с участием тяжелой техники. Аналитики также заметили замаскированные стартовые площадки, оснащенные батареями зенитных ракет.

Полигон и макеты западных истребителей

Третье восьмиугольное сооружение расположено южнее - неподалеку от ядерных испытательных полигонов Лоп-Нур. Оно менее развито и, судя по снимкам, используется как полигон. Территория там испещрена ямами, видны поврежденные здания и макеты западных истребителей.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен отметил, что масштабы строительства являются беспрецедентными.

"Я никогда ничего подобного не видел. Это действительно выдающееся достижение", - подытожил эксперт.

Масштабное развитие военной инфраструктуры связано с намерением Пекина обезопасить свои наземные силы. По оценкам специалистов по безопасности, главная цель создания комплекса - гарантировать, что ни один первый удар США по ядерному арсеналу Китая не сможет лишить китайскую армию возможности нанести ответный удар.