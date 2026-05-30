США закликали союзників в Азії готуватися до протистояння з Китаєм

Виступаючи на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, Гегсет наголосив, що США потребують сильніших і більш самостійних союзників.

"Існує обґрунтована тривога щодо історичного нарощування військової потужності Китаю та розширення його військової діяльності в регіоні та за його межами", - заявив глава Пентагону.

За його словами, домінування будь-якої держави в Тихоокеанському регіоні може порушити чинний баланс сил.

"Жодна держава, включаючи Китай, не може нав’язувати свою гегемонію та ставити під сумнів безпеку чи процвітання нашої країни та наших союзників", - наголосив він.

Вашингтон хоче бачити більші оборонні бюджети

Гегсет заявив, що США очікують від союзників та партнерів збільшення військових витрат до 3,5% ВВП.

За його словами, країни регіону вже планують інвестувати близько 1,5 трлн доларів у розвиток своїх збройних сил.

Водночас міністр наголосив, що метою Вашингтона є не ескалація, а забезпечення стабільності.

"Те, чого вони хочуть, і те, що надають Сполучені Штати, - це дисциплінована сила, непохитна рішучість та лідерство, достатньо впевнене, щоб говорити та діяти м’яко, маючи при цьому потужну зброю", - пояснив очільник американського оборонного відомства.

Водночас Гегсет повторив позицію президента США Дональда Трампа про необхідність більш справедливого розподілу витрат на оборону серед союзників.

"Епоха, коли Сполучені Штати субсидували оборону заможних країн, закінчилася. Нам потрібні партнери, а не протекторати", - заявив глава Пентагону.

Він додав, що міцний альянс неможливий без рівномірного розподілу відповідальності.

"Ми не матимемо міцного альянсу, якщо не всі будуть брати на себе відповідальність. Ніякого паразитування", - підкреслив Гегсет.

При цьому він позитивно оцінив внесок Південної Кореї, Австралії, Філіппін, Сінгапуру, Малайзії, Таїланду та Японії у зміцнення регіональної безпеки.

Відносини між США та Китаєм

Попри жорсткі оцінки щодо військового посилення Китаю, Гегсет зазначив, що відносини між Вашингтоном і Пекіном останнім часом покращилися.

За його словами, військові обох країн частіше підтримують прямі контакти, що допомагає уникати небезпечної ескалації.

Представник китайської делегації, старший науковий співробітник Університету Цінхуа та полковник у відставці Чжоу Бо охарактеризував відносини між США та Китаєм як "складні".

Проте він зазначив, що цього року Гегсет вибрав "набагато кращий тон", ніж минулого, пов’язавши цю зміну з візитом Трампа до Китаю.

"Обидві сторони мають відкриті канали комунікації, ситуація не така перебільшена, як її зображує зовнішній світ", - додав Чжоу.