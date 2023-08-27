В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза заявила, что "каждый член совета должен осудить этот запуск". Также она отметила необходимость "однозначных действий" со стороны СБ ООН.

"Мы должны однозначно осудить незаконное поведение КНДР. Мы должны призвать КНДР полностью и добросовестно выполнять все соответствующие резолюции Совета Безопасности, и мы должны рассмотреть глобальную прибыльную деятельность КНДР, финансирующую ее незаконную оружейную программу", - заявила она.

Кроме того, Томас-Гринфилд подчеркнула, что РФ и Китай "не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности", отказываясь осудить действия КНДР.

"Россия и Китай не отвечают своим обязанностям по поддержке международного мира и безопасности. В то же время они празднуют, отмечают нарушение резолюций Совета Безопасности и продолжают блокировать его действия", - добавила она.

Неудачные запуски "военного спутника" КНДР

Напомним, что 31 мая КНДР предприняла первую попытку вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Однако ракета-носитель потеряла тягу и разбилась в водах Желтого моря. Позже Южная Корея подняла останки аппарата со дна и обнаружила, что спутник вообще не имел пользы в качестве разведывательного.

23 августа КНДР вторично попыталась вывести спутник на орбиту, однако он тоже провалился. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

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