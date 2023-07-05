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Разведывательный спутник КНДР оказался "пшиком": Сеул нашел и исследовал обломки объекта

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Среда 05 июля 2023 07:34
Разведывательный спутник КНДР оказался "пшиком": Сеул нашел и исследовал обломки объекта Фото: разведывательный спутник КНДР был не пригоден для слежки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Южной Кореи нашли и исследовали обломки "спутника-шпиона" КНДР и установили, что он был не пригоден для военного наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После детального анализа основных частей космической ракеты-носителя Северной Кореи и спутника, найденных в море, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели военной пользы как "спутник-разведчик".

Эпопея вокруг военного спутника КНДР

Северная Корея, 31 мая, пыталась вывести на орбиту военный разведывательный спутник Malligyong-1, однако Пхеньян потерпел неудачу. Ракета после отделения первой степени потеряла тягу и упала в Желтое море.

Впоследствии, военные Южной Кореи приступили к поиску частей объекта КНДР и 16 июня, подняли со дна моря первые части ракеты и спутника. Поисковые работы продолжались до 5 июля.

По данным СМИ, Северная Корея стремилась с помощью этого спутника следить за военной деятельностью США и Южной Кореи. Штаты даже сзывали заседание Совбеза ООН по этому поводу.

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