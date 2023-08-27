В США закликали Радбез ООН відреагувати на запуск супутника Північною Кореєю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу заявила, що "кожен член ради має засудити цей запуск". Також вона наголосила на необхідності "однозначних дій" зі сторони РБ ООН.

"Ми повинні однозначно засудити незаконну поведінку КНДР. Ми повинні закликати КНДР повністю і сумлінно виконувати всі відповідні резолюції Ради Безпеки, і ми повинні розглянути глобальну прибуткову діяльність КНДР, яка фінансує її незаконну збройову програму", - заявила вона.

Крім цього, Томас-Грінфілд наголосила, що РФ та Китай "не відповідають своїм обов'язкам щодо підтримки міжнародного миру та безпеки", відмовляючись засудити дії КНДР.

"Росія та Китай не відповідають своїм обов'язкам щодо підтримки міжнародного миру та безпеки. Натомість вони святкують, відзначають порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати її дії", - додала вона.

Невдалі запуски "військового супутника" КНДР

Нагадаємо, що 31 травня КНДР здійснила першу спробу вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Однак, ракета-носій втратила тягу та розбилась у водах Жовтого моря. Пізніше Південна Корея підняла рештки апарату з дна і виявила, що супутник взагалі не мав користі у якості розвідувального.

23 серпня КНДР вдруге спробувала вивести супутник на орбіту, однак, він теж провалився. Зараз Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.

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