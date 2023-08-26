Неудачный запуск спутника КНДР. Южная Корея и США ищут в море части ракеты

Южная Корея и США координируют усилия по поиску и спасению затонувших частей северокорейской ракеты, которая должна была вывести на орбиту спутник КНДР.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ли Йонг Соп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Ли сообщил законодателям, что союзники обмениваются информацией и координируют усилия по поиску после того, как запуск ракеты, несущей спутник-шпион, закончился ее крушением. Первая ступень ракеты упала в воды к западу от Корейского полуострова, а вторая ступень – к северо-востоку от Филиппин.

"Скорее всего, потребуется некоторое время для вынесения окончательного решения", - сказал Ли, отметив, что государственное Агентство оборонного развития и американские эксперты проводят детальный анализ места падения обломков.

Ли осудил запуск ракеты со спутником и назвал ее "явной провокацией", отметив, что запуск нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающую КНДР использовать баллистические ракеты.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

КНДР предприняла вторую попытку запуска ракеты 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет, и что снаряд пролетел через воздушное пространство страны вблизи Окинавы.

Перед этим, в конце мая, КНДР также пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла тягу и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы в качестве разведывательного.