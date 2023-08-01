США пригрозили КНДР санкциями за поставку вооружения России
Соединенные Штаты применят новые санкции против Северной Кореи, или любой другой страны, которая обеспечивает военные потребности России.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил представитель администрации США.
Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины.
"Мы без колебаний будем делать это в будущем", - заявил Миллер.
Санкции США против Северной Кореи
Соединенные Штаты за последние годы ввели против КНДР несколько пакетов экономических ограничений на фоне ядерной программы КНДР, а также военной помощи РФ после полномасштабного вторжения в Украину.
Так, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против юридических и физических лиц КНДР, связанных с кибератаками и незаконными действиями в онлайн-пространстве, позволяющими режиму в Пхеньяне получать прибыль из-за рубежа.
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