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США пригрозили КНДР санкциями за поставку вооружения России

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Вторник 01 августа 2023 01:38
США пригрозили КНДР санкциями за поставку вооружения России Фото: представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты применят новые санкции против Северной Кореи, или любой другой страны, которая обеспечивает военные потребности России.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Раньше мы ввели ряд санкций против Северной Кореи за разные действия", - напомнил представитель администрации США.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты вводили санкции против лиц, компаний и стран по всему миру, которые помогали РФ в поставках вооружения и технологий для ведения войны против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это в будущем", - заявил Миллер.

Санкции США против Северной Кореи

Соединенные Штаты за последние годы ввели против КНДР несколько пакетов экономических ограничений на фоне ядерной программы КНДР, а также военной помощи РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Так, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против юридических и физических лиц КНДР, связанных с кибератаками и незаконными действиями в онлайн-пространстве, позволяющими режиму в Пхеньяне получать прибыль из-за рубежа.

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