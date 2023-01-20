У США есть доказательства, что КНДР поставляет оружие ЧВК "Вагнера", - Кирби

Соединенные Штаты имеют доказательства того, что ЧВК "Вагнера" получают оружие из КНДР. При этом ожидается, что поставки вооружения будут продолжаться.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В свою очередь он призвал КНДР прекратить поставки оружия российским боевикам.

Кирби также поделился спутниковыми снимками, которые якобы являются доказательством того, что КНДР отправляет оружие российской наемнической группировке.

Северная Корея ранее отрицала поставку оружия группе Вагнера.

Напомним, США объявят российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Ранее сообщалось, что частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

Кроме того, боевики ЧВК "Вагнера" могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.

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