В Белом доме знают об активной подготовке КНДР и РФ к переговорам по оружию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным для активного продвижения переговоров между двумя странами относительно передачи вооружений для РФ.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представительницы Белого дома, у американского правительства есть информация, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров с РФ.

Так она высказалась относительно продолжающихся переговоров по оружию между Россией и КНДР, о чем ранее появилась информация в СМИ.

При этом Уотсон не уточнила, когда именно может состояться потенциальная встреча Ына и Путина в РФ.

В Белом доме напомнили, что официальные лица США на прошлой неделе заявили, что КНДР и Россия "активно взаимодействуют друг с другом и продвигают" свои переговоры по еще одной потенциальной сделке о поставках оружия, которая может привести к тому, что Пхеньян предоставит вооружение Москве для поддержки полномасштабной военной агрессии против Украины.

Уотсон добавила, что июльский визит в Северную Корею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был совершен, чтобы "попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы России".

При этом она подчеркнула, что Штаты призывают КНДР "прекратить переговоры по оружию с Россией и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России".

Сотрудничество между Россией и КНДР

Напомним, что Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

Недавно секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

В конце прошлого года США заявили, что КНДР поставила в Россию пехотные ракеты и ракеты для использования "вагнеровцами". По словам координатора стратегических коммуникаций СНБ США Джона Кирби, обсуждаемая потенциальная сделка обеспечит значительные боеприпасы для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

Отметим, что 4 сентября газета New York Times сообщила о возможной встрече Ким Чен Ына с Путиным в России. Ожидается, что она состоится в этом месяце, и в ходе нее стороны намерены обсудить поставки вооружений.