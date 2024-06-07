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США призвали Китай принять участие в Глобальном саммите мира по Украине

Пятница 07 июня 2024 05:37
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США призвали Китай принять участие в Глобальном саммите мира по Украине Фото: в Госдепе США призвали Китай присоединиться к Саммиту мира по отношению к Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вашингтон побуждает Пекин принять участие в запланированном на середину июня Глобальном саммите мира по Украине, который должен пройти в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Госдепартамента США в разговоре с журналистами во время брифинга, Вашингтон оценивает, что такое присутствие Китая на мероприятии было бы "полезным".

"Мы, конечно, поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих версиях саммита. Мы думали, что их присутствие было полезно. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным здесь", - сказал чиновник.

Соответствующее обращение прозвучало на фоне прошлых заявлений Китая, что он стремится держаться в стороне от запланированного мероприятия в Швейцарии, поскольку Россия не была приглашена на саммит.

Также представитель Госдепа отметил, что Китай должен принять меры в отношении компаний, которые, по словам Вашингтона, помогают оборонно-промышленной базе страны-агрессора России.

Спикер добавил, что это было бы "еще более полезным".

Саммит мира и позиция Китая

Напомним, 15-16 июня в городе Бюргеншток состоится первый Глобальный саммит мира, инициированный совместными усилиями Украины и Швейцарии, для поиска мирного развязывания российской войны и предотвращения последующей военной агрессии.

На сегодня известно, что в мероприятии подтвердили участие 107 стран и международных организаций.

Ранее Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России. В свою очередь в МИД Украины заявили, что участие высокого представителя Китая в саммите мира могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение мира в Украине.

Кроме того, стало известно, что 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей глав МИД. Среди обсуждаемых тем был и предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Добавим, на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике Пекин за бойкот этого мероприятия.

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Соединенные Штаты Америки Китай Саммит мира
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