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Столтенберг раскритиковал Китай за бойкот Глобального саммита мира

Среда 05 июня 2024 09:36
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Столтенберг раскритиковал Китай за бойкот Глобального саммита мира Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Китай за бойкот Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.

Он сожалеет о том, что Китай решил не участвовать в конференции и назвал отказ Пекина "прискорбным".

По словам Столтенберг, отмена конференции отражает отношение Китая к войне России против Украины.

Генсек НАТО также подверг Китай резкой критике за то, что он поддерживает российскую военную экономику с самого начала вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является самым главным сторонником войны России против Украины - самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", - подчеркнул он.

Саммит мира

15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток состоится первый Глобальный саммит мира, инициированный совместными усилиями Украины и Швейцарии.

На данный момент участие в саммите подтвердили 107 стран и международных организаций. Это знаменует собой важный шаг к объединению усилий мирового сообщества для поиска мирного решения конфликта в Украине и предотвращения будущих войн.

Ранее Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России.

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Саммит мира Китай Йенс Столтенберг Война России против Украины
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