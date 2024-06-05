Украина и Китай провели политические консультации в Пекине: обсудили саммит мира
В среду, 5 июня, в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел. Среди обсуждаемых тем был и предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Как сообщается, украинскую сторону на консультациях представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую - заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.
Также собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права.
"Как было отмечено сторонами, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая", - отметили в МИД.
Сибига проинформировал собеседника о ситуации в Украине, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Украинская сторона выразила надежду, что участие Китая в мероприятии могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.
Заместитель главы украинского МИДа подчеркнул, что единственной основой для достижения такого мира является формула мира президента Владимира Зеленского.
В рамках рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства Китая по Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.
Китай не будет участвовать в саммите мира
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.
В настоящее время участие в мероприятии подтвердили 107 стран и международных организаций.
В то же время Китай объявил, что не будет участвовать в саммите мира из-за отсутствия России.
В свою очередь МИД Украины заявил, что участие высокого представителя КНР в саммите мира могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.
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