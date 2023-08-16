ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью

Новина українською →
Литва, Среда 16 августа 2023 13:51
Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью Иллюстративное фото: Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Литвы приняло решение о временном закрытии двух из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности", а также на предотвращение контрабанды товаров.

После прекращения пропуска через пункты пропуска "Шумск" и "Тверечь" сотрудники пограничного контроля будут передислоцированы в другие пункты пропуска.

Ранее генеральный директор Таможенного департамента Дариус Жвиронас заверил, что закрытие этих пунктов пропуска не нарушит движение товаров через границу с Беларусью.

Что этому предшествовало

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Сейчас там находится около 6,4 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва ЧВК Вагнера
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза