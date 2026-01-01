ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ просит США прекратить преследование танкера Bella 1 в Атлантике, - СМИ

Четверг 01 января 2026 22:39
UA EN RU
РФ просит США прекратить преследование танкера Bella 1 в Атлантике, - СМИ Фото: танкер, который не имел национального флага, теперь плавает под российским (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Правительство РФ направило дипломатическую ноту США с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники издания рассказали, что нота была передана в Госдепартамент США в новогоднюю ночь. Согласно заявлению России, танкер сейчас плавает под российским флагом.

Отмечается, что США преследовали нефтяной танкер Bella 1 почти две недели. Американская береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море в то время, когда он направлялся из Ирана в Венесуэлу за нефтью.

Соединенные Штаты заявили, что у судна отсутствует национальный флаг, что позволяет конфисковать его. Однако экипаж танкера отказался подчиниться и поплыл обратно в Атлантический океан.

Что предшествовало

Американская береговая охрана более 10 дней преследует нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).

Военные заявили о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждали разрешения Белого дома.

Вчера, 31 декабря, операция по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 была приостановлена после того, как на его борту появился российский флаг.

Согласно информации российского морского реестра судоходства, судно, которое ранее идентифицировалось как Bella 1, теперь зарегистрировано под названием Marinera. Согласно документам, оно теперь ходит под государственным флагом РФ, а портом его приписки указан город Сочи.

Судно "теневого флота" РФ

На момент начала преследования США считали Bella 1 танкером под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Судно принадлежит турецкой компании и находится под американскими санкциями из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций.

Кроме того, танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Напомним, украинская разведка заявила, что почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем