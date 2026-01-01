РФ просит США прекратить преследование танкера Bella 1 в Атлантике, - СМИ

Правительство РФ направило дипломатическую ноту США с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Источники издания рассказали, что нота была передана в Госдепартамент США в новогоднюю ночь. Согласно заявлению России, танкер сейчас плавает под российским флагом.

Отмечается, что США преследовали нефтяной танкер Bella 1 почти две недели. Американская береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море в то время, когда он направлялся из Ирана в Венесуэлу за нефтью.

Соединенные Штаты заявили, что у судна отсутствует национальный флаг, что позволяет конфисковать его. Однако экипаж танкера отказался подчиниться и поплыл обратно в Атлантический океан.