РФ просит США прекратить преследование танкера Bella 1 в Атлантике, - СМИ
Правительство РФ направило дипломатическую ноту США с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Источники издания рассказали, что нота была передана в Госдепартамент США в новогоднюю ночь. Согласно заявлению России, танкер сейчас плавает под российским флагом.
Отмечается, что США преследовали нефтяной танкер Bella 1 почти две недели. Американская береговая охрана попыталась перехватить его в Карибском море в то время, когда он направлялся из Ирана в Венесуэлу за нефтью.
Соединенные Штаты заявили, что у судна отсутствует национальный флаг, что позволяет конфисковать его. Однако экипаж танкера отказался подчиниться и поплыл обратно в Атлантический океан.
Что предшествовало
Американская береговая охрана более 10 дней преследует нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).
Военные заявили о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждали разрешения Белого дома.
Вчера, 31 декабря, операция по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 была приостановлена после того, как на его борту появился российский флаг.
Согласно информации российского морского реестра судоходства, судно, которое ранее идентифицировалось как Bella 1, теперь зарегистрировано под названием Marinera. Согласно документам, оно теперь ходит под государственным флагом РФ, а портом его приписки указан город Сочи.
Судно "теневого флота" РФ
На момент начала преследования США считали Bella 1 танкером под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.
Судно принадлежит турецкой компании и находится под американскими санкциями из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций.
Кроме того, танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.
Напомним, украинская разведка заявила, что почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа.