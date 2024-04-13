США зафиксировали перемещение ракет и беспилотников на территории Ирана, - CNN

По словам двух источников, близких к разведке США, на которые ссылается американский телеканал, это также может свидетельствовать о попытке Ирана сдержать Израиль или США от возможного контрудара по своей территории.

Один из собеседников сказал, что США видели, как Иран готовит до 100 крылатых ракет.

Иранцы, по информации источника, хотят, чтобы их удар по Израилю был "значительным". Но они также хотят избежать прямой войны с Израилем и США, поэтому, по оценке американской разведки, Иран может использовать свои прокси-силы для первой атаки.

Угроза войны между Ираном и Израилем