США зафіксували переміщення ракет і безпілотників на території Ірану, - CNN

США спостерігали, як Іран переміщує військові засоби всередині країни, включаючи безпілотники та крилаті ракети, сигналізуючи про те, що він, можливо, готується атакувати ізраїльські цілі зі своєї території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами двох джерел, близьких до розвідки США, на які посилається американський телеканал, це також може свідчити про намагання Ірану стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.
Один зі співрозмовників сказав, що США бачили, як Іран готує до 100 крилатих ракет.
Іранці, за інформацією джерела, хочуть, щоб їхній удар по Ізраїлю був "значним". Але вони також хочуть уникнути прямої війни з Ізраїлем і США, тому, за оцінкою американської розвідки, Іран може використати свої проксі-сили для здійснення першої атаки.
Нагадаємо, 1 квітня, по столиці Сирії Дамаску було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули 13 осіб, однією з яких виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.
Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль і пообіцяв "жорстку" відповідь. В Ізраїлі подію не коментували.
США заявили про стан підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.
Коментуючи можливий удар Ірану, президент США Джо Байден 12 квітня сказав, що "це станеться швидше раніше, ніж пізніше", закликав Тегеран не робити цього і запевнив у відданості Сполучених Штатів захисту Ізраїлю.
Увечері 12 квітня з Лівану по Ізраїлю було запущено понад 50 ракет.
Детальніше про причини конфлікту, іранські погрози та що пишуть про це світові ЗМІ, - у матеріалі РБК-Україна.
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