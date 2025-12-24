ua en ru
США запретили ввоз импортных беспилотников, в Китае ответили

Среда 24 декабря 2025 10:10
UA EN RU
США запретили ввоз импортных беспилотников, в Китае ответили Фото: США запретили ввоз импортных беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральная комиссия связи США запретила импорт всех беспилотных летательных аппаратов, критически важных компонентов для них, а также всего оборудования для связи и видеонаблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комиссии.

Запрет в первую очередь коснется китайских производителей, таких как SZ DJI Technology и Autel Robotics.

Министерство обороны США долгие годы требовало запрета на дроны китайской DJI. Военные утверждают, что Компартия Китая может получить доступ к информации, которую они собирают во время использования. Армия США запретила военнослужащим пользоваться беспилотниками DJI еще в 2017 году.

На долю DJI приходится от 70% до 90% беспилотников в США, которые используются в коммерческих целях. И как отмечают собеседники газеты, китайские дроны просто не имеют американской альтернативы - как по цене, так и по техническим характеристикам.

Частные пользователи и компании, которые ждали введения запрета, в последнее время потратили значительные суммы на покупку летательных аппаратов, аккумуляторов и запчастей, чтобы обеспечить себя запасами китайского оборудования.

Реакция Китая

Официальный представитель МИД Китая Линь отметил, что американская сторона должна исправить свои ошибочные действия и обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий.

С аналогичной позицией выступило Министерство торговли Китая. Представитель Минторга призвал США немедленно отменить запрет на выдачу разрешений FCC на импорт и продажу новых типов дронов DJI.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что администрация Трампа приостановила планы ввести санкции против Министерства государственной безопасности Китая. Их планировали ввести из-за шпионажа, но не сделали этого, поскольку эти меры могут сорвать торговое перемирие между странами.

Также мы писали, что Китай приостановил запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

Кроме того, 6 ноября Китай решил на год приостановить ограничения по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер.

