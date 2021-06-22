США заявили про готовність брати участь у новому раунді переговорів щодо ядерної угоди з Іраном

США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном . Однак їх дата поки не оголошена.

Про це в ході брифінгу повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс .

За його словами, шостий раунд переговорів у Відні щодо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) завішений. "Ми очікуємо сьомого раунду, але час поки не оголошено", - сказав Прайс.

Він підкреслив, що участь у переговорах з ядерної угоди з Іраном - це в інтересах США, оскільки дозволить запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Прайс зазначив, що США продовжать співпрацю з партнерами і союзниками по групі "п'ять плюс один" (Великобританія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) по СВПД.

Відповідаючи на питання про ракетну програму Ірану представник Держдепартаменту зазначив, що ця проблема вчора обговорювалася в Білому домі. "Зберігаються стурбованості в інших сферах, включаючи розробки іранських балістичних ракет і поширення ракет", - уточнив Прайс.