Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов, - посол

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Во время встречи чрезвычайного и почтенного посла Чешской Республики в Украине Радека Матулы с главой АРМА Еленой Думой, он заявил, что чешские правоохранительные органы проводят активную работу по мониторингу информации о гражданах РФ, подпадающих под санкции.

"В целом Чешская Республика на сегодняшний день заморозила активов более чем на 14 млрд грн", - сообщил посол.

Также во время встречи стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе, по налаживанию нового уровня взаимодействия между агентством и аналогичными ведомствами Чехии в сфере выявления, розыска и управления активами.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

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