США уже сегодня готовы заменить весь российский газ и нефть для Европы, - министр

США могут оперативно заменить весь газ и нефть, которые поступают в Европу из России. Европейских лидеров уже уведомили об этом.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире Fox News заявил министр энергетики США Крис Райт.

"В Европе предпринимаются меры по замещению российских энергоресурсов. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. США готовы уже сегодня замещать весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты", - подчеркнул Райт.

По его словам, в течение шести дней он встречался с европейскими лидерами, чтобы заверить их, что у США есть необходимые мощности для удовлетворения потребностей Европы.

"Повестка президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) - мир. А для достижения мира необходимо воздействовать на Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил министр.

Он также прокомментировал планы Евросоюза полностью отказаться от поставок сжиженного природного газа в январе 2027 года. По словам Райта, такой шаг необходимо делать намного быстрее.

"Потому что газ, который не поступает в Европу и не продается там, они не могут перенаправить в другие регионы, особенно по трубопроводам. Это просто потеря дохода для Путина и снижение его возможностей вести войну. Так что да, наша цель - действовать гораздо быстрее", - уточнил глава Минэнерго США.