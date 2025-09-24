США вже сьогодні готові замінити весь російський газ і нафту для Європи, - міністр

США можуть оперативно замінити весь газ і нафту, які надходять до Європи з Росії. Європейських лідерів уже повідомили про це.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox News заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

"У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти", - підкреслив Райт.

За його словами, протягом шести днів він зустрічався з європейськими лідерами, щоб запевнити їх, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи.

"Порядок денний президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) - мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначив міністр.

Він також прокоментував плани Євросоюзу повністю відмовитися від поставок скрапленого природного газу в січні 2027 року. За словами Райта, такий крок необхідно робити набагато швидше.

"Тому що газ, який не надходить до Європи і не продається там, вони не можуть перенаправити в інші регіони, особливо трубопроводами. Це просто втрата доходу для Путіна і зниження його можливостей вести війну. Так що так, наша мета - діяти набагато швидше", - уточнив глава Міненерго США.