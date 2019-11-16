У США з'ясовують, чи мав Джуліані вигоду від газових проектів в Україні

Фото: Руді Джуліані (GettyImages)

Справа проти Джуліані може включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу

Федеральна прокуратура почала розслідування щодо Руді Джуліані, особистого адвоката президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наголошується, що прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані і обґрунтованість відсутності його реєстрації як іноземного агента.

Справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що є серйозною загрозою для Трампа.

Інші джерела агентства зазначили, що діяльністю Джуліані також зацікавилася контррозвідка США.

Мімі Рока, колишній федеральний прокурор у Південному окрузі Нью-Йорка, заявила Bloomberg, що "не здивується, якщо Джуліані буде пред'явлено звинувачення в результаті федерального розслідування.

Крім того, газета Wall Street Journal повідомила, що федеральні прокурори в Нью-Йорку розслідують, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

За даними джерел WSJ, підозрювані у скоєнні злочину Лев Парнас і Ігор Фруман проштовхували проект трубопроводу з Польщі в Україну для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа.

Як повідомило одне з джерел, Парнас і Фруман заявили українським чиновникам, що Джуліані є партнером цього проекту, який реалізує компанія Global Energy Producers. Інше джерело заявило, що бізнесмени розглядали Джуліані швидше як можливого інвестора в їхню компанію.

Джуліані, за даними WSJ, рішуче заперечує будь-який зв'язок з компанією Парнаса і Фрумана або причетність до реклами проекту прокладки трубопроводу. "У мене немає ніякого особистого інтересу в якомусь бізнесі в Україні", - сказав він в інтерв'ю газеті.

Наголошується, що Джуліані, колишній мер Нью-Йорка, став ключовою фігурою в розслідуванні імпічменту Трампа. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв в чиненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.

Нагадаємо, в Конгресі США почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Сеодня доповідали голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.