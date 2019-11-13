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Джуліані керував неофіційним каналом зв'язку з Україною, - Тейлор

Новини » Політика     13.11.2019 - 21:35
Джуліані керував неофіційним каналом зв'язку з Україною, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (twitter.com / OpinionEng)

Через неофіційний канал зв'язку вели переговори Курт Волкер, Гордон Сондленд і Рік Перрі

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані керував окремим "нерегулярних" каналом зв'язку з урядом України. Про це він сказав під час публічних слухань в Конгресі в рамках імпічменту Трампа, передає РБК-Україна.

У своєму вступному слові Тейлор висловив упевненість в тому, що виконуючий обов'язки голови апарату Білого дому Мік Малвейни був невід'ємною частиною "нерегулярного" каналу спілкування між представниками Білого дому та України. Також він додав, що українці "були готові рухатися вперед" в розслідуванні, яке вимагав Вашингтон.

Крім Малвейни, через цей неофіційний канал зв'язку з Україною вели переговори колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, посол в Європейському союзі Гордон Сондленд і міністр енергетики Рік Перрі.

Тимчасово повірений США підтвердив свою переконаність у тому, що передбачувана зустріч між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським була обумовлена початком розслідувань по справі Burisma і передбачуваного втручання України в президентські вибори в 2016 році.

"До середини липня мені стало зрозуміло, що зустріч, до якої прагнув президент Зеленський, була обумовлена розслідуваннями проти Burisma і передбачуваного втручання України у вибори в США 2016 року", - заявив Тейлор.

Перші публічні слухання про імпічмент Трампа у Конгресі США 2

Перші публічні слухання про імпічмент президента Трампа в Конгресі: доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент. Пояснюємо,чому ці свідчення важливі для України та чім смороду загрожують Трампу

Опубліковано hromadske.ua Середа, 13 листопада 2019 р.

Нагадаємо, в Конгресі США почалися перші відкриті свідчення про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа. Сеодня доповідали голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент.

Відзначимо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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