США вивели з Афганістану близько п'ятої частини військового контингенту

Процес виведення американського контингенту з Афганістану станом на ранок 17 травня завершено на 13-20%. Владі країни передано п'ять об'єктів і близько 5 тисяч обладнання.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США .

"Центральне командування США оцінює завершення процесу виведення військ з Афганістану на 13-20%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американські військові вже передали афганській владі контроль над п'ятьма об'єктами. Крім того, повідомляється про вивезення великої кількості військового обладнання транспортними літаками Boeing C-17 Globemaster. Також афганській стороні залишено понад 5 тисяч одиниць обладнання.

У Центральному командуванні уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військ з Афганістану надаватимуть тільки в процентному співвідношенні.