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США вивели з Афганістану близько п'ятої частини військового контингенту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Процес виведення американського контингенту з Афганістану станом на ранок 17 травня завершено на 13-20%. Владі країни передано п'ять об'єктів і близько 5 тисяч обладнання.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

"Центральне командування США оцінює завершення процесу виведення військ з Афганістану на 13-20%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що американські військові вже передали афганській владі контроль над п'ятьма об'єктами. Крім того, повідомляється про вивезення великої кількості військового обладнання транспортними літаками Boeing C-17 Globemaster. Також афганській стороні залишено понад 5 тисяч одиниць обладнання.

У Центральному командуванні уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військ з Афганістану надаватимуть тільки в процентному співвідношенні.

Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.

Зазначимо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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