Європейські союзники попросили США відстрочити виведення військ з Афганістану
Союзники в Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.
За інформацією видання, Вашингтон обіцяв надати матеріально-технічну підтримку своїм партнерам по коаліції, поки він здійснює виведення військ.
При цьому деякі держави заявили, що не встигнуть піти з близькосхідної республіки до визначеного терміну і попросили залишити американських військових після 4 липня.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати виконали свою місію в Афганістані і з 1 травня почнуть виводити війська з країни.
Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.
Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.