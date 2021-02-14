Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.

"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.

При цьому він зауважив, що жодна країна НАТО не хоче залишатися в Афганістані "довше, ніж необхідно".

"Таліби повинні стримати свої обіцянки: скоротити насильство і припинити свої зв'язки з терористичними угрупованнями. Замість цього ми спостерігаємо неприйнятний рівень насильства з боку талібів, який також спрямований проти медиків, суддів і журналістів", - заявив генсек НАТО.

Він додав, що найближчим часом відбудеться перша зустріч НАТО на рівні міністрів з новою адміністрацією США.

"Я очікую, що союзники проведуть інтенсивне обговорення з приводу майбутнього присутності НАТО в Афганістані", - заявив Столтенберг.