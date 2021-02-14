ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану

Новость на русском → Брюссель, Неділя 14 лютого 2021 12:37
Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення альянсу щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.

Про це розповів Столтенберг виданню Welt am Sonntag.

"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.

При цьому він зауважив, що жодна країна НАТО не хоче залишатися в Афганістані "довше, ніж необхідно".

"Таліби повинні стримати свої обіцянки: скоротити насильство і припинити свої зв'язки з терористичними угрупованнями. Замість цього ми спостерігаємо неприйнятний рівень насильства з боку талібів, який також спрямований проти медиків, суддів і журналістів", - заявив генсек НАТО.

Він додав, що найближчим часом відбудеться перша зустріч НАТО на рівні міністрів з новою адміністрацією США.

"Я очікую, що союзники проведуть інтенсивне обговорення з приводу майбутнього присутності НАТО в Афганістані", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Минулого року Пентагон оголосив про виведення частини контингенту своїх військ в Іраку і Афганістані. За словами Пана Міллера, в Іраку і Афганістані залишаться до 2,5 тисячі військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Єнс Столтенберг НАТО Афганистан
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ