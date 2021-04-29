США почали виведення військ з Афганістану: країну вже покинули близько 100 військових

Виведення військ США з Афганістану почався. Країну повітряним транспортом вже покинули близько 100 американських військових.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, військове командування США приступило до виведення американських військ з Афганістану. "Близько 100 військовослужбовців разом з технікою були перекинуті літаками", - зазначила вона, не уточнивши, куди саме їх направили. Вона підкреслила, що скорочення чисельності військових США в Афганістані триває. "Ми як і раніше прихильні до виведення всього американського військового континенту до 11 вересня 2021 року", - уточнила представник Білого дому.