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США почали виведення військ з Афганістану: країну вже покинули близько 100 військових

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 29 квітня 2021 21:11
США почали виведення військ з Афганістану: країну вже покинули близько 100 військових Фото: військові США (pexels / @chaikong2511)
Автор: РБК-Україна

Виведення військ США з Афганістану почався. Країну повітряним транспортом вже покинули близько 100 американських військових.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, військове командування США приступило до виведення американських військ з Афганістану. "Близько 100 військовослужбовців разом з технікою були перекинуті літаками", - зазначила вона, не уточнивши, куди саме їх направили.

Вона підкреслила, що скорочення чисельності військових США в Афганістані триває. "Ми як і раніше прихильні до виведення всього американського військового континенту до 11 вересня 2021 року", - уточнила представник Білого дому.

Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде присвячений до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Крім того, Столтенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну на притулок для терористів.

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