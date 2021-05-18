UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США вывели из Афганистана около пятой части воинского контингента

Автор: Дмитрий Кузнецов

Процесс вывода американского контингента из Афганистана по состоянию на утро 17 мая завершен на 13-20%. Властям страны переданы пять объектов и около 5 тысяч оборудования.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"Центральное командование США оценивает завершение процесса вывода войск из Афганистана на 13-20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военные уже передали афганским властям контроль над пятью объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster. Также афганской стороне оставлено более 5 тысяч единиц оборудования.

В Центральном командовании уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.

Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистанвоенные