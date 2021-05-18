США вывели из Афганистана около пятой части воинского контингента

Процесс вывода американского контингента из Афганистана по состоянию на утро 17 мая завершен на 13-20%. Властям страны переданы пять объектов и около 5 тысяч оборудования.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
"Центральное командование США оценивает завершение процесса вывода войск из Афганистана на 13-20%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американские военные уже передали афганским властям контроль над пятью объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster. Также афганской стороне оставлено более 5 тысяч единиц оборудования.
В Центральном командовании уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.
Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.
Отметим, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.
Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.