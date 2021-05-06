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Виведення військ США з Афганістану йде за планом: до вересня військові покинуть країну

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 06 травня 2021 21:15
Виведення військ США з Афганістану йде за планом: до вересня військові покинуть країну Фото: голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі (twitter.com/22Kaybo)
Автор: РБК-Україна

Командування Збройних сил США впевнене, що американські війська покинуть Афганістан до вересня. Виведення військових здійснюється за планом.

Про це в ході брифінгу заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

За його словами, президент США Джо Байден поставив перед командуванням ЗС країни завдання вивести американських військових з Афганістану не пізніше вересня. "Я не хочу публічно називати точні дати наших основних етапів, тому що є безліч факторів, які будуть впливати на кінцевий результат", - уточнив він.

Міллі також зазначив, що виведення військ проходить за планом і за час цього процесу не було скоєно жодного нападу на військових США і міжнародної коаліції.

Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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