Виведення військ США з Афганістану йде за планом: до вересня військові покинуть країну
Командування Збройних сил США впевнене, що американські війська покинуть Афганістан до вересня. Виведення військових здійснюється за планом.
Про це в ході брифінгу заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.
За його словами, президент США Джо Байден поставив перед командуванням ЗС країни завдання вивести американських військових з Афганістану не пізніше вересня. "Я не хочу публічно називати точні дати наших основних етапів, тому що є безліч факторів, які будуть впливати на кінцевий результат", - уточнив він.
Міллі також зазначив, що виведення військ проходить за планом і за час цього процесу не було скоєно жодного нападу на військових США і міжнародної коаліції.
Нагадаємо, до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових. Повністю вивести війська з Афганістану США планує до вересня.
Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.