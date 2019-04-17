США заявили про військове втручання РФ у Венесуелу

Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

США будуть приймати відповідні заходи

Державний департамент США заявив, що військове втручання у Венесуелу здійснюють Росія, Іран і Куба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу.

У Держдепі заявили, що присутність у Венесуелі військового персоналу зазначених країн є "неприйнятним" і "нестерпним". США будуть приймати відповідні заходи.

"Має місце військова інтервенція, але не з боку США або президента Хуана Гуайдо (лідер венесуельської опозиції 23 січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави, - ред.), а з боку режиму (президента Ніколаса, - ред.) Мадуро, Куби, Росії та Ірану", - зазначила представник дипвідомства.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки розглядають всі варіанти впливу на ситуацію у Венесуелі: від політичного та економічного тиску до потенційного застосування військового компонента.

Раніше лідер опозиції, тимчасово виконуючий обов'язки президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що Росія і Куба незаконно направили своїх військових до Венесуели, оскільки їх приїзд не був схвалений парламентом країни.