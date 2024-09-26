ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Касаются виртуальной валюты. США ввели новые санкции против России

Четверг 26 сентября 2024 21:50
UA EN RU
Касаются виртуальной валюты. США ввели новые санкции против России Иллюстративное фото: США ввели новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против русской Федерации. Они касаются виртуальных финансовых операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Санкции США касаются российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег.

"Министерство финансов США принимает меры в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов", - говорится в сообщении.

В частности, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ввела ограничения в отношении российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, который привлечен к отмыванию денег в России.

А вот Офис контроля за иностранными активами ввел санкции против гражданина РФ Сергея Иванова. По их данным, он играет значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex. Она зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Также Госдеп США предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова.

Санкции США против России

В конце августа США расширили санкции против России, коснувшиеся оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.

Тогда же Минфин и Госдеп США ввели новый пакет санкций , направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются русской металлопродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине