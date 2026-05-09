США ввели санкции против 10 человек и компаний за помощь Ирану в производстве "Шахедов"

Минфин США в пятницу объявил санкции против 10 физических и юридических лиц, которые помогали иранским военным получить оружие и сырье, которые используются для создания дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Причем санкции коснулись нескольких лиц компаний, которые в Китае и Бангкоке. Этот шаг Минфина США, о котором впервые сообщило Reuters, предпринят за несколько дней до запланированной поездки президента США Дональда Трампа в Китай на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, а также на фоне зашедших в тупик усилий по прекращению войны с Ираном.

В заявлении министерства сказано, что США по-прежнему готовы принять экономические меры против военно-промышленной базы Ирана, чтобы Тегеран не смог восстановить свои производственные мощности и проецировать свою мощь ща пределы своих границ.

Кроме того, Минфин США готов принять меры против любой иностранной компании, которая поддерживают незаконную иранскую торговлю, включая авиакомпании.

Также Вашингтон готов ввести вторичные санкции против финансовых учреждений, содействующих Ирану, в том числе тех, которые связаны с независимыми китайскими НПЗ.

"Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать в целях обеспечения безопасности Америки и будем преследовать иностранных физических и юридических лиц, поставляющих иранским военным оружие для использования против американских войск", - сказал глава Минфина США Скотт Бессент.