Пекин призвал китайские компании игнорировать санкции США против НПЗ, - Bloomberg
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что решение Пекина является шагом, направленным на снижение последствий американских ограничений.
Как известно, США в прошлом месяце ввели санкции против нефтеперерабатывающего предприятия Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., а также еще против нескольких частных перерабатывающих компаний. Ограничения привели к заморозке активов и запретам на сделки.
Сегодня в Министерстве торговли Китая заявили, что меры США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы.
На фоне этого министерство издало указ, который запрещает признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, которые ввели США против пяти компаний.
"Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью", - говорится в заявлении ведомства.
Что предшествовало
Напомним, в конце апреля стало известно, что США ввеkи санкции против одного из нефтеперерабатывающих заводов Китая, а также десятков судоходных компаний и танкеров, которые транспортируют иранскую нефть.
Еще через несколько дней США ввели санкции против 35 лиц и структур, причастных к теневой банковской системе Ирана. Кроме того, Вашингтон предупредил банки, которые работают с китайскими НПЗ и платят Ирану за проход через Ормузский пролив.