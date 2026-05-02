Пекин призвал китайские компании игнорировать санкции США против НПЗ, - Bloomberg

Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что решение Пекина является шагом, направленным на снижение последствий американских ограничений.

Как известно, США в прошлом месяце ввели санкции против нефтеперерабатывающего предприятия Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., а также еще против нескольких частных перерабатывающих компаний. Ограничения привели к заморозке активов и запретам на сделки.

Сегодня в Министерстве торговли Китая заявили, что меры США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы.

На фоне этого министерство издало указ, который запрещает признание, обеспечение соблюдения и выполнение санкций, которые ввели США против пяти компаний.

"Китай приказал компаниям в стране не соблюдать санкции США против пяти китайских НПЗ, связанных с торговлей иранской нефтью", - говорится в заявлении ведомства.