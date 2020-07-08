США ввели санкції проти Китаю через порушення автономії Тибету

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США вводять візові обмеження

Сполучені Штати Америки вводять санкції щодо представників китайського уряду та Комуністичної партії Китаю. Обмеження вводять через порушення автономії Тибету з боку Китаю.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Reuters.

За словами Помпео, китайський уряд обмежує доступ американських дипломатів, журналістів та туристів до території автономного Тибету.

Він наголосив, що цей доступ є дуже важливим для стабільності в регіоні, враховуючи порушення прав людини в Китаї та неспроможність Пекіна запобігти погіршенню стану довкілля поблизу головних річок Азії.

"Сьогодні я оголошую про візові обмеження для уряду Китаю та посадових осіб Комуністичної партії КНР, які мають намір брати участь у розробці та здійсненні політики з обмеження доступу іноземців до районів Тибету", - оголосив Помпео.

Тибет - це автономний район на південному заході Китаю. Тибет має власний Народний уряд та Народний конгрес, але контролює політичні процеси в районі Комуністична партія. У 1912 році Тибет здобув незалежність, однак у 1951 році Китай відновив своє правління. Автономію цей район отримав у 1965 році.

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив санкції проти Китаю через порушення автономії Гонконгу.

Санкції ввели після ухвалення парламентом Китаю закону про національну безпеку Гонконгу.