Китай ухвалив закон про нацбезпеку Гонконгу

Фото: китайські збори народних представників (people.com.cn)

Проти цього закону виступали ЄС і США

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Правозахисники побоюються, що цей закон буде використовуватися для придушення демократичного руху в Гонконзі.

Про це пише видання The South China Morning Post.

Закон закріплює найбільш серйозні зміни для Гонконгу за цей більш ніж 20-річний період. Його прийняття мало на меті запобігання і покарання за дії, які загрожують національній безпеці.

Крім того, Китай рішуче виступає проти будь-якого втручання іноземних держав та зовнішніх сил у справи САР Гонконг і прийме відповідні контрзаходи.

Як писали китайські видання, максимальне покарання, передбачене законопроектом, наприклад за сепаратистську діяльність, передбачає тюремне ув'язнення терміном істотно більше, ніж десять років.

Проти цього закону виступали ЄС і США. Останні вважають, що дії Китаю йдуть в розріз з добре налагодженою правовою системою Гонконгу.

Відзначимо, в 2019-2020 роках в Гонконзі почалися масові акції протесту через посилення впливу Пекіна в автономному окрузі. В ході протесту були зіткнення активістів і поліцейських.

Нагадаємо, Сенат США прийняв закон, який передбачає накладення санкцій на окремі особи та компанії Китаю, які підтримують обмеження автономії Гонконгу.

У відповідь Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" на тиск через Гонконг.

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Автор: Анастасия Рокитна