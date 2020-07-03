Сенат США схвалив санкції проти Китаю через закон про Гонконг

Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Тепер документ має затвердити Трамп

Сенат США схвалив законопроєкт про санкції проти Китаю через посягання Пекіна на автономію Гонконгу. Тепер він надійде на підпис президентові країни Дональду Трампу.

Про це повідомляє USA Today.

Документ передбачає введення санкцій проти банків, що ведуть справи з китайськими чиновниками, які пов'язані з ухваленням закону про національну безпеку Гонконгу.

Нагадаємо, напередодні Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Ухвалений закон передбачає покарання за організацію та участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу. США вважають, що цей закон суттєво обмежує автономію Гонконгу.

Наголошується, що законопроєкт був прийнятий одноголосно.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше санкції проти Китаю одноголосно підтримала Палата представників США.

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Автор: Артур Родивилов