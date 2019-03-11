США ввели санкції щодо російського банку

США ввели санкції проти "Єврофінанс Моснарбанк"

В список санкций США против РФ попал российский банк "Еврофинанс Моснарбанк",из-за ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

Он также подчеркнул, что США и более 50 других стран признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили давление на социалиста Мадуро, чтобы он ушел в отставку.

Напомним, Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано.

Ранее, 24 февраля, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Отметим, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы