США пригрозили санкціями венесуельським банкам, які підтримують Мадуро

Фото: Ніколас Мадуро (УНІАН)

У США не назвали перелік банків

Сполучені Штати можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказав спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс.

Він також підкреслив, що США і понад 50 інших країн визнали лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили тиск на соціаліста Мадуро, щоб він пішов у відставку.

Абрамс, сказав, що він просив європейські банки зробити кроки для захисту активів окремих венесуельців від уряду Мадуро. Він не назвав, до яких саме банків звертався.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість людей у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

Раніше, 24 лютого, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.