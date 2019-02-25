На Прикарпатті зареєстровано 43 повідомлення про порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила 1 кримінальне провадження

В Івано-Франківській області поліція зареєстрували 43 повідомлення про порушення законодавства на виборах президента України і відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, за результатами розгляду складено 27 адміністративних протоколів за статтею 212-13 КУпАП (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

"По одному факту є рішення суду, на порушника накладено 170 гривень штрафу", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("Службове підроблення").

"До поліції надійшло повідомлення про те, що секретар однієї з ОВК склала і підписала протокол, що в засіданні комісії брали участь 24 члени, тобто дві третини від її складу, хоча насправді були присутні 23 члени. Наразі проводяться слідчі дії. Якщо такий факт отримає підтвердження, то секретар ОВК нестиме кримінальну відповідальність за службове підроблення або його дії будуть перекваліфіковані за іншою статтею Кримінального кодексу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Вінницькій області співробітники Національної поліції зафіксували 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав прийняття закону №8270, яким регламентується підвищення штрафів за порушення на виборах 2019.