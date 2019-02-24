ЄС закликає Мадуро прийняти гуманітарну допомогу для венесуельців

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

ЄС також наголошує на необхідності провести вибори в Венесуелі

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Могеріні, оприлюднену на сайті ЄС.

Вона наголосила на необхідності для влади Венесуели визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію, щоб уникнути ескалації напруженості в країні.

"Відмова режиму визнати надзвичайну гуманітарну ситуацію веде до ескалації напруженості. Надходять тривожні повідомлення про заворушення, акти насильства і зростанні числа жертв, особливо в прикордонних районах і серед корінного населення", - йдеться в заяві.

Також наголошується на неприпустимості використання сили проти цивільних осіб і необхідність прийняття гуманітарної допомоги від ЄС. Крім того, глава дипломатії Євросоюзу закликала провести нові президентські вибори в країні.

"Венесуельський народ вже багато постраждав. Настав час дозволити їм вирішити своє майбутнє. Ми рішуче наголошуємо на своєму заклику до відновлення демократії через вільні, прозорі і достовірні президентські вибори. ЄС, через Міжнародну контактну групу, готовий підтримати цей процес", - наголосила Могеріні.

РБК-Україна писало, що напередодні у Венесуелу через кордон з Бразилією прибула перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців.

Раніше між опозицією та урядовими силами у Венесуелі в штаті Карабобо сталися сутички через блокування ввезення гуманітарної допомоги.