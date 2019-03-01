США ввели додаткові санкції проти Венесуели

Фото: прапоры США і Венесуели (колаж РБК-Україна)

США ввели санкції через те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели

США включили шість людей у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США.

США ввели санкції через те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели.

Нагадаємо, 24 лютого Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Як наголошується, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік. Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, колишній з 2004 по 2006 рік міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.

Зазначимо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могерини закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели