США ввели новые санкции против России: кто оказался в списке

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Стоит заметить, что формальная причина санкций - якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.
В санкционный список попали:
Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов - это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.
Другие - это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями "Скай Фрейм" и "Колибри групп".
В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны вводили против Кремля ряд санкций. Они включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.
Также были введены санкции против российских банков.
24 февраля этого года Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.
Напомним, что 10 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. Кроме этого, ограничения коснулись и сербской компании, которая имеет связь с "Газпром нефтью".
Интересно и то, что ЕС опасались, что Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США отменит указы Байдена о санкциях против России.
Однако 17 марта, в Белом доме подтвердили Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.
А 13 марта стало известно, что США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти.
В Министерстве финансов США уже заявляли, что Штаты допускают введение самых жестких санкций против РФ, и что в случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.
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