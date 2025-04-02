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США ввели новые санкции против России: кто оказался в списке

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Стоит заметить, что формальная причина санкций - якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.

Кто в списке

В санкционный список попали:

  • Юрий Беляков;
  • Вячеслав Виданов;
  • Сохраб Гайрат;
  • Ушанг Гайрат;
  • ООО "Эдисон";
  • ООО "Колибри Групп";
  • ООО "Скай Фрейм";
  • AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
  • балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов - это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие - это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями "Скай Фрейм" и "Колибри групп".

В санкционном списке оказалась и Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.

Санкции ЕС против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны вводили против Кремля ряд санкций. Они включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.

Также были введены санкции против российских банков.

24 февраля этого года Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.

Напомним, что 10 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против более 30 российских нефтесервисных компаний. Кроме этого, ограничения коснулись и сербской компании, которая имеет связь с "Газпром нефтью".

Интересно и то, что ЕС опасались, что Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США отменит указы Байдена о санкциях против России.

Однако 17 марта, в Белом доме подтвердили Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.

А 13 марта стало известно, что США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти.

В Министерстве финансов США уже заявляли, что Штаты допускают введение самых жестких санкций против РФ, и что в случае необходимости такое решение будет принято без колебаний.

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