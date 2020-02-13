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США ввели масштабні санкції проти Росії

Новини » Політика     13.02.2020 - 16:30
США ввели масштабні санкції проти Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під них потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування"

США ввели санкції проти трьох організацій з Росії за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться у Федеральному реєстрі США.

Під них потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство". Зазначені організації звинувачуються в порушенні американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що наявність гіперзвукового зброї у Російської Федерації зробило безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ.

Раніше повідомлялося, що США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні.

До цього Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.

Раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

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