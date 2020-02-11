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Росія всупереч санкціям наростила експорт нафти до США, - Die Welt

Новини » Політика     11.02.2020 - 10:05
Росія всупереч санкціям наростила експорт нафти до США, - Die Welt
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Росія скористалася санкціями США проти Ірану та Венесуели

Російська Федерація, попри нові пакети американських санкцій, суттєво наростила експорт нафти до США. Про це пише німецька газета Die Welt.

Видання пише, що на тлі ситуації в Сирії та Україні останнім часом відносини між США і Росією погіршилися. Зокрема, Вашингтон вводиться санкції проти підрядників "Північного потоку-2", намагається заважати Росії у сфері торгівлі зброєю. Водночас Die Welt підкреслює, що за цією "видимою конкуренцією ховаються менш помітні тенденції".

Наприклад, у жовтні 2019 року Росія стала другою за поставками нафти та нафтопродуктів в США, обійшовши при цьому Мексику. Die Welt стверджує, що пов'язано з впливом санкцій на потоки товарів на світовому ринку.

Російський експорт до США зміцнився після того, як Вашингтон ввів санкції проти Венесуели та Ірану, в результаті чого поставки з Венесуели припинилися повністю. Крім того, після введення санкцій проти Ірану за російською нафтою звернулася й Туреччина.

За даними Die Welt, за 11 місяців 2019 року Росія збільшила експорт нафти до США на 450%, виручка склала 3,41 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

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