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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Handelsblatt

Новини » Політика     04.02.2020 - 17:33
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Handelsblatt
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкції можуть ввести, якщо Росія спробує добудувати газопровід

Сполучені Штати Америки (США) готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Повідомляється, що Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції, якщо Росія спробує добудувати відсутні кілометри трубопроводу в Балтійському морі. За даними Handelsblatt, нові санкції проти інвесторів проєкту або покупців газу можуть бути введені вже в лютому-березні.

Видання зазначає, що в кінці 2019 року вистачило одного листа сенатора Теда Круз власнику спеціальної будівельної компанії Allseas, щоб зупинити будівництво газопроводу. Зокрема, після того, як Allseas пригрозили санкціями, вона вийшла з проєкту.

Нагадаємо, раніше директор Atlantic Council Джон Гербст заявив, що будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки.

Також повідомлялося, що "Північний потік-2" намагається обійти законодавство Європейського союзу. Зокрема, компанія подала заявку на виключення з умов газової доктрини ЄС.

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