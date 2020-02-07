США побоюються вводити антиросійські санкції, - Bloomberg

Колаж РБК-Україна

За даними Bloomberg, санкції щодо "Роснефти" можуть підвищити ціни на нафту

США обмірковують санкції щодо "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, санкції щодо "Роснефти" можуть підвищити ціни на нафту.

Видання пише, що цей сценарій вже був реалізований у випадку з "РусАлом", коли крім самої компанії постраждали клієнти по всьому світу і ринок в цілому. І хоча санкції проти "РусАла" повністю так і не набрати чинності, зростання цін на алюміній досягав 20%.

У вересні 2019 року спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявляв, що Вашингтон не виключає можливості введення санкцій відносно "Роснефти" через збільшення торгівлі нафтою з Венесуели. Надалі Абрамс, як і інші американські офіційні особи, повторював критичні вислови в адресу Росії за співпрацю з Венесуелою в галузі енергетики.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.